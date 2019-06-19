Дагестанские газеты выйдут c первыми полосами в поддержку Гаджиева

Три дагестанских еженедельника выйдут 21 июня с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева. Речь идёт об изданиях "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик". Соответствующее заявление опубликовано на сайте газеты "Черновик", в которой работал Гаджиев.
На первой странице будет напечатана фраза "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", наподобие акции изданий "РБК", "Коммерсантъ" и "Ведомости", которые 10 июня вышли с одинаковыми первыми полосами с фразой "Я/Мы Иван Голунов".
Дагестанские журналисты утверждают, что обвинения в отношении Гаджиева сфабрикованы. Редакция "Черновика" настаивает, что в деле отсутствуют реальные доказательства его вины, поскольку единственный свидетель – предприниматель Кемал Тамбиев – заявил, что оговорил журналиста под пытками.
- Абдулмумин Гаджиев работал редактором в отделе "Религия" дагестанского еженедельника. По версии следствия, он с 2013 года финансировал запрещённую в России группировку "Исламское государство". Журналист эти обвинения отрицает. Освободить Гаджиева потребовал международный Комитет по защите журналистов. В организации заявили, что преследование по террористическим статьям становится всё более распространённой практикой для Северного Кавказа.
- Журналист издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня и обвинён в покушении на сбыт наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. В его защиту выступили тысячи журналистов, общественные деятели, деятели культуры. Голунова отправили под домашний арест, а 11 июня глава МВД России объявил о прекращении его уголовного преследования из-за недоказанности вины.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.