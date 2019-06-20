Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом сообщают агентство УНИАН и "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники. Ранее 62 депутата парламента требовали отозвать решение президента и отменить досрочные выборы в парламент.
Зеленский объявил о роспуске парламента в своей инаугурационной речи, и подписал соответствующий указ на следующий день после вступления в должность. Своё решение Зеленский объяснил низким доверием граждан к парламенту, а юридической причиной роспуска назвал отсутствие в Раде коалиции.
За несколько дней до этого депутатская фракция "Народного фронта" объявила о выходе из парламентской коалиции. С точки зрения противников роспуска Рады, это должно было дать депутатам время на формирование нового большинства и заблокировать решение президента.
11 июня суд по обращению депутатов фракции начал рассматривать вопрос о конституционности роспуска парламента. По данным депутата Мустафы Найема, за признание указа президента в итоге проголосовали 11 членов суда, против — пятеро.
Новые выборы в Верховную раду запланированы на 21 июля.
- Если бы выборы в Верховную раду проводились в ближайшее воскресенье, то в парламент бы прошли четыре партии, свидетельствует опрос украинской социологической службы "Рейтинг". 34,5 процента набирает партия Зеленского "Слуга народа", 8,7 процентов — пророссийская "Оппозиционная платформа", 6 процентов — "Голос" музыканта Святослава Вакарчука, 5,2 процента — "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
- Партия бывшего президента Петра Порошенко по опросу не проходит пятипроцентный барьер, но близка к нему, и разница может компенсироваться статистической погрешностью. С учётом погрешности, есть шансы у партии бывшего руководителя СБУ Игоря Смешко "Сила и честь".
- После вступления Зеленского в должность и его указа о роспуске Рады действующие депутаты блокируют его законопроекты.
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