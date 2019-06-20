Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом сообщают агентство УНИАН и "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники. Ранее 62 депутата парламента требовали отозвать решение президента и отменить досрочные выборы в парламент.

Зеленский объявил о роспуске парламента в своей инаугурационной речи, и подписал соответствующий указ на следующий день после вступления в должность. Своё решение Зеленский объяснил низким доверием граждан к парламенту, а юридической причиной роспуска назвал отсутствие в Раде коалиции.

За несколько дней до этого депутатская фракция "Народного фронта" объявила о выходе из парламентской коалиции. С точки зрения противников роспуска Рады, это должно было дать депутатам время на формирование нового большинства и заблокировать решение президента.

11 июня суд по обращению депутатов фракции начал рассматривать вопрос о конституционности роспуска парламента. По данным депутата Мустафы Найема, за признание указа президента в итоге проголосовали 11 членов суда, против — пятеро.

Новые выборы в Верховную раду запланированы на 21 июля.