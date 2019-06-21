Замминистра обороны России назвал видеоигры проектом спецслужб США

Американские спецслужбы манипулируют общественным сознанием с помощью серии игр Metal Gear, проекта "Эхо Рунета" и "графики", об этом заявил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов в Госдуме. По его мнению, данные проекты настраивают молодёжь против правительства страны, сообщает "Интерфакс".

По словам Картаполова, США хотят "разрушить цивилизационную идентичность россиян" и сформировать у подростков протестную активность.

Metal Gear – серия видеоигр, которая была разработана и издана японской компанией Konami и геймдизайнером Хидэо Кодзимой. На текущий момент серия насчитывает 19 игр, которые были проданы тиражом более 30 миллионов копий по всему миру. "Эхо Рунета" – это проект Global Voices Online. Своей целью его создатели называют публикацию объективной и полной информации о российском интернете. О какой "графике" говорил Картаполов и что под этим он имел в виду, установить не удалось.

В конце мая депутат Валерий Рейнгардт из Красноярска, предложил запретить игру Minecraft из-за того, что она "пропагандирует насилие" и вызывает у детей гиперактивность. В ответ на это российские школьники создали петицию во "ВКонтакте" с требованием уволить депутата.

В сентябре 2018 года первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил о том, что иностранные государства пытаются влиять на детей через компьютерные игры. По словам чиновника, видеоигры стали "пространством политической борьбы".