Общественность и СМИ Испании обсуждают взбудоражившее страну недавнее убийство 14-летней россиянки, пытаясь понять причины этой трагедии. Испанские журналисты к тому же вспоминают, что подобного рода печальные события с участием граждан России происходят в их стране не так редко.

Убийство девочки по имени Каролина произошло в Каталонии, городе Матаро, в 30 километрах к северу от Барселоны. Юная россиянка была найдена в своей квартире с перерезанным горлом. Ее мать в это время находилась в отъезде. Одновременно из квартиры исчез 16-летний сводный брат Каролины. Полиция подозревает, что он был похищен и может разделить участь своей сестры.

Убийство московской школьницы, лишь 8 месяцев жившей в Испании, вызвало подлинный шок у местного населения. Жителям Матаро еще не приходилось сталкиваться со столь зловещим преступлением, рассказывает женщина по имени Пилар, соседка российской семьи:

"Мы не знаем, кто это сделал. Нам вообще ничего не известно. Но мы хотим, чтобы дело было раскрыто. Сегодня досталось этой девочке, а завтра на ее месте может оказаться кто угодно. Дай бог, чтобы подобного не случилось. Это очень страшно!".

Полиция в поисках убийц ищет мотивы преступления и пытается понять, кому могли мешать Каролина и ее брат. И хотя официально на расследование наложен гриф секретности, обычно хорошо информированное агентство "Каталунья Пресс" отмечает, ссылаясь на свои источники, что мотивом убийства могла стать месть, связанная с деятельностью матери девочки по имени Ольга. Эту деятельность агентство называет "странной" и поясняет, что женщина открыла у себя дома фирму под названием "Международный институт человеческого воспроизводства". Она избавляла соотечественниц, по ее же выражению, от "психологического бесплодия". О своих клиентках Ольга рассказывала в интернете так (оригинальные текст и орфография сохранены – РС):

"Очень разные, конечно, приходят женщины, но в среднем, кто приходит больше всего... Во-первых, это очень часто женщины с мужской энергетикой. У нас сейчас в мире такое глобальное перемешивание мужской и женской энергии происходит... Просто в плане природы, в плане зачатия это явно влияет. То есть, как только женщина попадает в другую, не свойственную репродукции, энергетику, начинаются вопросы с зачатием, скажем так... Самое первое, ну просто переодеться женщиной. Это работает быстрее всего. Соответственно, это платья, это юбки. Это женские цвета... Женские цвета это цвета запыленные, не чистые цвета спектра, не яркие, а такие приглушенные, запыленные. Я говорила, например, что длинная юбка колоколообразная, которая до косточек, которые у нас на ногах внизу находятся, она такую женскую энергию очень набирает".

Могли ли подобные, хотя и крайне спорные, по мнению специалистов, но в общем-то безобидные советы женщинам, желающим иметь ребенка, спровоцировать кого-то пойти на такое преступление? Или же в деле есть более веские мотивы, на которые также намекает испанская пресса, к примеру, долги матери, якобы постоянно испытывавшей финансовые трудности? Пока полиция отмечает, что убийство юной граждански России – далеко не единственное, хотя именно это преступление и является особенно гнусным. Россиян убивают в Испании нередко. И чаще всего речь идет о представителях "странного" или, выражаясь менее дипломатично, мошеннического бизнеса.

Одновременно полиция откровенно обращает внимание на склонность выходцев из России к самосуду и к самостоятельному сведению счетов, без обращения в местные правоохранительные органы. Хотя мошенничество в Испании наказывается довольно строго. Рассказывает доктор права Мариса Корраль:

"Статья 248 нашего уголовного кодекса, и последующие, определяют, что такое мошенничество. Речь идет о деянии, направленном на личное обогащение с помощью обмана. Задача – побудить объект обмана совершить ошибку и нанести тем самым вред самому себе. Наказание за мошенничество - лишение свободы до 6 лет".

Ведущее собственное расследование газета "Эль Эспаньоль" называет Ольгу "предполагаемой мошенницей", не обращая внимания на то, что официальные инстанции никаких заявлений на этот счет не делали, и потому наклеивание подобных ярлыков на женщину, только что потерявшую дочь, выглядит, как минимум, крайне некрасиво. Однако журналисты напоминают о целой череде покушений и убийств среди россиян. В апреле этого года, к примеру, полиция обнаружила на дороге в 60 километрах от Барселоны полуживого российского предпринимателя. Он был связан по рукам и ногам. Его пытались взорвать с помощью баллона с бытовым газом. До этого, в январе, в провинции Жерона был найден труп россиянина Василия Корчагина, со следами насилия, считавшегося магом-целителем. Годом раньше в центре Барселоны неизвестный стрелял еще в одного российского бизнесмена, который получил тяжелые ранения.

И это только за последнее время и только в Каталонии. А ведь такие преступления случаются во всех провинциях и городах, где живут россияне. К примеру, в Аликанте двух женщин, мать и дочь, не так давно спас от возможной мести лишь официальный арест. Гнев клиентов они вызвали тем, что брали залог за якобы продаваемые квартиры и исчезали, рассказывает работающий в Испании юрист Михаил Македонский:

"Согласно заявлению Национальной полиции, в Аликанте были арестованы две женщины по подозрению в мошенничестве в сфере недвижимости. Они выдавали себя за агентов по недвижимости, брали задатки за квартиры, давали номер своего счета, заключали фальшивые договоры, подделывали подписи хозяев продаваемых квартир, и в итоге ничего не продавали. Обманули многих людей".

Недвижимость считается главной сферой, где промышляют бизнесмены-мошенники из России. Нередко острые конфликты возникают и в сфере трудоустройства. Мошенники обещают золотые горы, предлагая платные услуги по устройству на работу. Мужчинам, скажем, предлагают заработать на сборе цитрусовых, а женщинам – в сфере обслуживания. В результате работа оказывается чрезвычайно трудной и плохо оплачиваемой. Мошенники часто орудуют и в сфере оформления документов для легального проживания в стране, и в области оказания легальных в Испании интимных услуг.

Старожилам российской диаспоры убийство юной Каролины напомнило самое жестокое за последние десятилетия преступление – зверское убийство в октябре 1995 года в Марбелье российского предпринимателя, его жены и 6-летней дочери. Впрочем, в самой России в то время на это убийство, в отличие от нынешнего, не обратили никакого внимания.