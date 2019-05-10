Ингушского оппозиционера депортируют из Белоруссии в Россию

Власти Белоруссии депортируют в Россию ингушского оппозиционера и журналиста Исмаила Нальгиева. 8 мая он был задержан в аэропорту Минска после регистрации на рейс в одну из европейских стран. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Нальгиева.

По словам юриста, решение о депортации было принято без суда районным миграционным отделом полиции Минска. Нальгиеву также на 10 лет запретили въезжать на территорию Белоруссии. Оппозиционер объявил голодовку. Нальгиев считает, что в России его ждет уголовное преследование из-за протестных митингов в Ингушетии, которые прошли в конце марта. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии объяснили депортацию тем, что оппозиционер якобы находится в межгосударственном розыске.

26 марта в Ингушетии прошел согласованный митинг против соглашения о границе с Чечней, впоследствии демонстрация переросла в столкновения с полицией 27 марта. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов проходят обыски, более десяти активистов арестованы.

26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Документ предполагал обмен землями, однако, по расчётам экспертов, Ингушетия отдавала Чечне в 26 раз больше территории, чем получала от неё.