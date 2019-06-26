Сессия ПАСЕ рассматривает вопрос о полномочиях делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит сегодня вопрос о подтверждении полномочий российской делегации.

Путь к этому был открыт накануне, когда сессия ПАСЕ большинством голосов приняла соответствующие поправки к регламенту – вопреки возражениям делегации Украины и ещё ряда стран.

После этого делегации Украины и Грузии оспорили полномочия российской делегации. Как сообщает "Украинская правда", два комитета ПАСЕ, которые рассматривали вопрос в ночь на среду, фактически рекомендовали подтвердить российские полномочия.

Мониторинговый комитет ПАСЕ, который рассматривал вопрос нарушений принципов Совета Европы со стороны России и членов российской делегации, не нашёл оснований предлагать ассамблее какие-либо санкции против россиян.

В проекте доклада комитета при этом содержится ряд призывов к России от имени ассамблеи – отпустить 24 украинских моряков, захваченных в Чёрном море, безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы, сотрудничать со следствием по делу о катастрофе авиалайнера MH17, а также остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Регламентный комитет, который разбирался с присутствием в составе делегации России депутатов, избранных с учетом голосов жителей аннексированного Крыма, вообще отказался от доклада.

Сессия ПАСЕ рассмотрит вопрос о полномочиях российской делегации во второй половине дня в среду.

Российская делегация не участвовала в работе ПАСЕ с 2015 года – из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины она была лишена права голоса и участия в работе органов ассамблеи. С 2017 года из-за этой ситуации Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы и пригрозила выходом из организации. Франция, Германия и ряд других стран выступили за возвращение полномочий российской делегации.

Украина протестует против такого решения, а её делегация – в случае возвращения полномочий россиянам – приостановит своё участие в сессии.

Делегация России во главе с депутатом Госдумы Петром Толстым пока не участвует в заседании. Её представители говорят, что она войдёт в зал после подтверждения полномочий.