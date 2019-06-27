В России ещё двух человек оштрафовали за неуважение к власти

В Красноярском крае уборщицу оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост о судебных приставах в социальной сети "Одноклассники", сделанный 5 июня. Её признали виновной в неуважении к власти, сообщает "Агора". При этом обвиняемая утверждает, что хотела узнать расписание движения паромов, но телефон якобы "сам написал оскорбительную фразу в адрес службы судебных приставов и отключился".

Ещё один штраф по статье о неуважении к власти выписал Уссурийский районный суд Приморского края. Местного жителя также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Решение вынесли ещё 4 июня, но известно о нём стало только сейчас. Обвиняемый якобы опубликовал в соцсетях "информацию оскорбительного содержания в отношении Президента Российской Федерации". Вину он признал, сообщает "МБХ медиа".

Источники телеканала "Дождь" в администрации президента утверждают, что в Кремле требуют от полиции прекратить применять закон о неуважении к власти, если потерпевшими являются губернаторы, мэры или сотрудники полиции и других силовых структур. Закон призван защищать президента, правительство, суды и Федеральное собрание.

Один из собеседников "Дождя" также утверждает, что в Кремле решили не наказывать и за высказывания в адрес Владимира Путина. Оскорблять нельзя не главу государства как личность, а президента России как институт, говорится в материале, опубликованном в четверг утром.