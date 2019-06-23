Системная проблема Голунова. Митинг против фабрикации уголовных дел

В Москве на проспекте Сахарова проходит согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Общество требует справедливости!". Изначально он планировался как акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, против которого в начале лета завели уголовное дело о наркотиках. 11 июня с автора "Медузы" были сняты все обвинения, но заявители митинга на Сахарова считают, что это лишь единичная победа, ведь "тысячи активистов до сих пор находятся в заключении по сфабрикованным делам".

Журналисты Радио Свобода ведут трансляцию митинга:

Митинг против политических репрессий и фабрикации уголовных дел организован Либертарианской партией и Профсоюзом журналистов. По мнению заявителей акции, проблема, с которой столкнулся Иван Голунов, носит системный характер, поэтому его освобождение – не повод прекращать уличную активность. Напротив, история Голунова продемонстрировала "силу, которую имеет гражданский протест". Так что теперь организаторы требуют прекратить уголовное преследование обвиняемых по делу "Нового величия" и по делу "Сети", активиста Азата Мифтахова, общественного деятеля Анастасии Шевченко и других политических заключенных.

Специальный корреспондент "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное преследование связано с его журналистскими расследованиями. 8 июня суд отправил журналиста под домашний арест.

Обвинения против Ивана Голунова вызвали небывалый общественный резонанс: активисты выстраивались в очередь, чтобы встать в пикет у здания ГУВД Москвы на Петровке, под петицией за освобождение журналиста собрали тысячи подписей, солидарность с Голуновым выразили десятки известных общественников и деятелей культуры, три главные деловые газеты России – "Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК – вышли 10 июня с одинаковой передовицей – "Я/Мы Иван Голунов". На 12 июня был заявлен марш в поддержку корреспондента "Медузы". О намерении принять в нем участие заявили в социальных сетях не менее 20 тысяч человек.

Вечером 11 июня с Ивана Голунова были сняты все обвинения, уголовное дело закрыто. Действия задержавших его сотрудников полиции сейчас проверяет Следственный комитет, а их начальство было уволено.

Тем не менее акцию, намеченную на 12 июня, отменять не стали. Несколько тысяч активистов собрались на Чистых прудах, часть из них прошествовала по бульварам до улицы Петровка. Городские власти отказали в согласовании митинга, поэтому спустя пару часов полиция начала задерживать активистов, в том числе с применением силы. Всего в отделения полиции Москвы были доставлены более 500 человек. По меньшей мере троим задержанным понадобилась медицинская помощь.

Гораздо спокойнее прошел митинг примерно с той же повесткой 16 июня. Его заявителями стали главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, редактор телеканала RT Екатерина Винокурова и глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв. На согласованную с властями акцию "За закон и справедливость для всех" на проспекте Сахарова пришли, по разным данным, от 600 до 1600 человек.

Либертарианская партия подала заявку на проведение нынешнего митинга против фабрикации уголовных дел еще до того, как с Ивана Голунова были сняты обвинения. Акцию на проспекте Сахарова удалось согласовать с московскими властями, однако чиновники выдвинули ряд требований касательно плакатов и символики. Как сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на члена Либертарианской партии Игоря Ефремова, во время встречи заявителей с представителями мэрии сотрудник департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник потребовал убрать с баннеров информацию о пытках в отношении обвиняемых по делу "Сети" Ильи Шакурского и Дмитрия Пчелинцева, а также не употреблять выражение "политические репрессии".

Изменила ли история Ивана Голунова что-то в российском гражданском обществе и в его отношениях с властью? С этим вопросом Радио Свобода обратилось к правозащитнику Льву Пономареву.

– Что касается московского гражданского общества – а это некая продвинутая часть общества, которая следит за новостями в интернете, читает "Медузу" и так далее – то оно бесспорно изменилось. А что касается власти, тут, я думаю, ничего не поменялось. Хотя бы судя по тому, что они, согласовав митинг 23-го числа, сделали совершенно наглое предупреждение о том, что будет цензура...

– Организаторы этого митинга считают, что случай Ивана Голунова – это единичная победа и надо продолжать бороться против системной фабрикации уголовных дел. Вы согласны с такой повесткой?

– Да, конечно, я согласен! Более того, я предложил, чтобы на этом митинге прозвучали наиболее острые вопросы, связанные с защитой прав человека. А это дело "Сети", дело "Нового величия" и ситуация в Шиесе. (У этой железнодорожной станции на границе Архангельской области и Республики Коми активисты разбили лагерь, чтобы помешать планам властей по строительству полигона для захоронения мусора из Москвы. – РС) На мой взгляд, Шиес – это, возможно, один из основных вопросов. Москва должна его обсуждать, потому что речь идет про московский мусор. А в Шиесе люди не уступят. Это может стать самой опасной историей для власти и для общества, если силой будет решаться вопрос Шиеса.

– Готовы ли сейчас власти идти на какие-то уступки по острым социальным вопросам и сфабрикованным уголовным делам?

– Я не знаю. Я делаю всё, чтобы они пошли на уступки по наиболее крупным делам. В противном случае они будут приближать катастрофу и власти, и общества, потому что будет насильственным образом меняться ситуация в стране. Не исключен революционный вариант. А я против революции. Поэтому я хочу заставить власть двигаться в сторону контакта с обществом, чтобы заработала обратная связь между обществом и властью, – говорит правозащитник Лев Пономарев.