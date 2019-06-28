Фонд "Свободная Россия" внесли в список нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло в список "нежелательных организаций" фонд "Свободная Россия". Организация была добавлена в перечень 28 июня на основании решения заместителя генерального прокурора. Об этом сообщает ТАСС.

На сайте фонда указано, что это негосударственная, некоммерческая организация, созданная эмигрантами из России в 2014 году в Вашингтоне. Своей целью "Свободная Россия ставит" объединение представителей российского сообщества за рубежом, поддержку продемократических сил внутри России и работу с западными экспертными сообществами. Фонд стал 16-й неправительственной организацией, включенной в список нежелательных.

Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, им запрещается работать на территории России.

Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все её счета. Также должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона грозят штрафы до 500 тысяч рублей и лишение свободы сроком до восьми лет.