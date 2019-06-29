В Москве задержаны подозреваемые в фальсификациях на выборах

Полиция Москвы отчиталась о задержании участников фальсификации подписных листов за кандидатов в депутаты Мосгордумы. На сайте главного управления МВД российской столицы говорится, что в квартире дома на Шелепихинской набережной находились злоумышленники, которые подделывали подписи.

В пресс-релизе ведомства не указаны имена задержанных и их число. Полиция проводит проверку.

В пятницу сторонники оппозиционера Алексея Навального сообщили о фальсификациях подписных листов за кандидатов в офисе на Краснопресненской набережной. В полиции заявляют, что сегодняшние задержания не связаны с расследованием штаба Навального, данные которого ведомство тоже проверяет.