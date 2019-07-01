Неономенклатура Путина

Создана ли в России новая номенклатура? Выручит ли режим бюрократическая модернизация? Что может сделать гражданское общество? Как приблизить перемены.

Обсуждали 29-30 июня на конференции "Россия 2019. Технократия, национальные проекты и гражданское общество" в Барнауле.

В эфире Радио Свобода политологи Николай Петров и Александр Кынев, политик, историк Владимир Рыжков, экономисты Серей Хестанов и Евгений Гонтмахер, социолог Денис Волков.

Репортаж с конференции "Россия 2019" Михаила Соколова.

Эфир программы «Лицом к событию» 1 июля в 19:05