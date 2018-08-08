"Все лгут". Эфир в 21:05

Из слова года по версии Оксфордского словаря "постправда" превратилась в политическую реальность. Трамп и Путин, "информационные пузыри" и "эхо-комнаты" - мы живем в гибридном мире симуляций и фейков Как выжить в этом мире неопределенности, и какая нужна информационная гигиена?
В эфире культуролог Екатерина Арье и политолог Глеб Павловский. Эфир в 21:05.
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