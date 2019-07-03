Активистка отсудила 30 тысяч рублей за обвинение в экстремизме

Суд в Санкт-Петербурге обязал Министерство финансов России выплатить компенсацию в 30 тысяч рублей активистке Дине Гарниной за незаконное дело об экстремизме возбуждённое в отношении неё. О решении суда сообщил адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов.

Защита намерена обжаловать решение суда, поскольку Гарина требовала 70 тысяч рублей компенсации морального вреда. По словам националистки, её обвиняли в возбуждении ненависти из-за двух постов в социальной сети "ВКонтакте", которые она разместила в 2015 году. В начале 2018 года Следственный комитет постановил частично прекратить преследование, не увидев в её действиях состава преступления.

Об этом решении следователь Гарину не уведомлял, из-за чего она не могла просить о реабилитации. В августе активистка потеряла работу, несмотря на погашенную судимость.

В конце 2018 года был принят закон, по которому совершённое впервые деяние, предусмотренное статьёй о разжигании ненависти, должно наказываться в административном порядке. Уголовное дело возбуждается только при повторном нарушении. В начале мая глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что после частичной декриминализации статьи в десятки раз сократилось число уголовных дел о возбуждении ненависти либо вражды.