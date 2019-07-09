В Башкирии осудили полицейских продававших наркотики

Суд в Башкирии приговорил к 10 годам и одному месяцу колонии строгого режима двух полицейских, которые заставили местного жителя продать наркотики ради повышения раскрываемости преступлений. Их признали виновными в превышение должностных полномочий и незаконном сбыте наркотических веществ. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Своей вины осуждённые полицейские не признали. По версии следствия, двое сотрудников правоохранительных органов убедили местного жителя, что они проводят оперативные мероприятия и им нужно, чтобы он продал наркотики своему знакомому. В момент передачи запрещённых веществ, полицейские задержали "покупателя". Позже суд оправдал потерпевшего и установил, что он был спровоцирован сотрудниками правоохранительных органов на покупку.

Ранее "Левада-центр" опубликовал данные опроса согласно которым, две трети россиян считают, что подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация уголовных дел стали обычной практикой в современной России.

Внимание СМИ к проблеме подбрасывания наркотиков полицейскими ради повышения раскрываемости таких дел привлекло преследование в отношении журналиста Ивана Голунова. В июне его поместили под домашний арест по обвинению в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. После того, как за Голунова выступили коллеги, его отпустили, а дело закрыли. Однако полицейских, подбросивших запрещённое вещество журналисту, до сих пор не привлекли к ответственности.