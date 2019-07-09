Фонд "Гражданский союз" оштрафовали по закону об "иноагентах"

Суд в Пензе оштрафовал местный фонд "Гражданский союз" на 300 тысяч рублей по закону об "иностранных агентах". Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
В середине мая этого года "Гражданский союз" был признан иностранным агентом из-за того, что директор фонда посещал митинг против пенсионной реформы и писал обращения на имя губернатора области. Проверку организации начали после письма от пенсионера ФСБ.
На фонд был составлен протокол за отсутствие регистрации в реестре "иноагентов". Сотрудники "Гражданского союза" требуют исключить фонд из этого списка. По их словам они действительно получают финансирование из-за рубежа, но не занимаются политической деятельностью.
На странице "Гражданского союза" указано ,что фонд был создан в 2002 году и занимается "финансированием социальных проектов некоммерческих общественных организаций и муниципальных учреждений направленных на решение важнейших социальных проблем жителей Пензенской области."
Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.
- Попавшие в реестр организации должны раз в полгода отчитываться о своей деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. За неисполнение закона грозит штраф до 300 тысяч рублей.
- В ноябре 2018 года был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Позже Госдума одобрила поправки, позволяющие признавать иностранными агентами физические лица.
- На сегодняшний день в реестр иностранных агентов внесены более 150 некоммерческих организаций и СМИ, среди них – ассоциация "Голос", движение "За права человека", правозащитный центр "Мемориал", Комитет против пыток, Радио Свобода, телеканал "Настоящее время", "Голос Америки". Многие организации были неоднократно оштрафованы российскими судами.