Фонд "Гражданский союз" оштрафовали по закону об "иноагентах"

Суд в Пензе оштрафовал местный фонд "Гражданский союз" на 300 тысяч рублей по закону об "иностранных агентах". Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

В середине мая этого года "Гражданский союз" был признан иностранным агентом из-за того, что директор фонда посещал митинг против пенсионной реформы и писал обращения на имя губернатора области. Проверку организации начали после письма от пенсионера ФСБ.

На фонд был составлен протокол за отсутствие регистрации в реестре "иноагентов". Сотрудники "Гражданского союза" требуют исключить фонд из этого списка. По их словам они действительно получают финансирование из-за рубежа, но не занимаются политической деятельностью.

На странице "Гражданского союза" указано ,что фонд был создан в 2002 году и занимается "финансированием социальных проектов некоммерческих общественных организаций и муниципальных учреждений направленных на решение важнейших социальных проблем жителей Пензенской области."

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.