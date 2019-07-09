Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Фонд "Гражданский союз" оштрафовали по закону об "иноагентах"

Суд в Пензе оштрафовал местный фонд "Гражданский союз" на 300 тысяч рублей по закону об "иностранных агентах". Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

В середине мая этого года "Гражданский союз" был признан иностранным агентом из-за того, что директор фонда посещал митинг против пенсионной реформы и писал обращения на имя губернатора области. Проверку организации начали после письма от пенсионера ФСБ.

На фонд был составлен протокол за отсутствие регистрации в реестре "иноагентов". Сотрудники "Гражданского союза" требуют исключить фонд из этого списка. По их словам они действительно получают финансирование из-за рубежа, но не занимаются политической деятельностью.

На странице "Гражданского союза" указано ,что фонд был создан в 2002 году и занимается "финансированием социальных проектов некоммерческих общественных организаций и муниципальных учреждений направленных на решение важнейших социальных проблем жителей Пензенской области."

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.

  • Попавшие в реестр организации должны раз в полгода отчитываться о своей деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. За неисполнение закона грозит штраф до 300 тысяч рублей.
  • В ноябре 2018 года был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Позже Госдума одобрила поправки, позволяющие признавать иностранными агентами физические лица.
  • На сегодняшний день в реестр иностранных агентов внесены более 150 некоммерческих организаций и СМИ, среди них – ассоциация "Голос", движение "За права человека", правозащитный центр "Мемориал", Комитет против пыток, Радио Свобода, телеканал "Настоящее время", "Голос Америки". Многие организации были неоднократно оштрафованы российскими судами.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG