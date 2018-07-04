​Новым шагом России в "систематической политике по ограничению свободы прессы" стало намерение присваивать статус "иностранного агента" журналистам (используя юридический язык – физическим лицам). С таким заявлением выступил Комитет защиты журналистов (международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке) после того, как несколько высокопоставленных депутатов Федерального собрания России предложили соответствующие поправки к уже принятому в первом чтении законопроекту о СМИ.

В заявлении, опубликованном Комитетом защиты журналистов 3 июля, организация призвала власти "сменить курс" и позволить российским гражданам получать информацию "из широкого круга источников".

Из новых поправок к законопроекту следует, что к "иностранным агентам" могут (но пока не в автоматическом порядке) причислить физических лиц, если они участвуют в создании материалов СМИ-"иноагента", распространяют их и получают деньги за такое сотрудничество из-за рубежа. Нововведения одобрены Комитетом Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Председатель комитета и один из авторов законопроекта Леонид Левин заверил, что блогеры, которые распространяют такой контент, не пострадают. Он также заявил, что полномочия по определению СМИ – "иностранного агента" перейдут от Министерства юстиции к Генеральной прокуратуре. Ведомство будет выносить соответствующие решения вместе с Министерством иностранных дел России.

Если законопроект будет одобрен, к физическим лицам могут применить положение о некоммерческих организациях – они будут обязаны маркировать журналистские материалы, ежегодно проходить аудит и отчитываться о своей деятельности раз в полгода.

Авторами законопроекта стали, помимо Левина, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, а также члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова. В первоначальной версии поправок к законопроекту требования были еще жестче. Во-первых, депутаты хотели, чтобы любые репосты информации СМИ – "иностранных агентов" содержали указание на их статус. Во-вторых, предлагалось без суда блокировать любые сайты, распространяющие такие материалы. В новой версии законопроекта от этих предложений решили отказаться.

Закон о СМИ – "иностранных агентах" был принят в России в конце ноября 2017 года. 5 декабря Министерство юстиции опубликовало список таких редакций. В него попали "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), медиапроекты Русской службы Радио Свобода "Фактограф" и "Сибирь.Реалии", телеканал "Настоящее время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода, медиапроекты "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии" и "Крым.Реалии".

Власти США неоднократно заявляли о том, что ставить знак равенства между законодательствами двух стран о СМИ некорректно

Поправки в российское законодательство, ограничивающие работу иностранных СМИ в России, были внесены после того, как государственный телеканал Russia Today решил выполнить требования американских властей о регистрации своей партнерской компании в США как "иностранного агента". RT, финансируемый Кремлем, должен раз в полгода подавать отчет о поступивших на счета телекомпании средствах и маркировать свои материалы.

Власти США неоднократно заявляли о том, что ставить знак равенства между законодательствами двух стран о СМИ некорректно, поскольку американская практика, в отличие от российской, никак не нарушает принципов свободы печати. RT продолжает вещание в США. У медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России нет доступа к кабельным сетям, а с 2012 года нет и возможности осуществлять эфирное радиовещание с территории России. Речь о признании "иностранными агентами" работающих в США журналистов RT не ведется. Этот телеканал лишен аккредитации в Конгрессе США как раз из-за статуса "иностранного агента", но это решение принято не представителями власти, а независимым Управляющим комитетом галереи теле- и радиожурналистов, то есть журналистской организацией. Корреспондентам Радио Свобода и других редакций, внесенных в российский список "иностранных агентов", запрещен вход в Государственную думу и Совет Федерации.

Изменения в российском законодательстве, связанные со статусом иностранных СМИ, неоднократно подвергались критике со стороны ОБСЕ, международных правозащитных организаций и Совета по правам человека при президенте России.