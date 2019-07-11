Журналистка Светлана Прокопьева направила письмо генпрокурору России

Псковская журналиста Светлана Прокопьева, которую обвиняют в оправдании терроризма, подала жалобу генпрокурору России Юрию Чайке в связи с включением её в федеральный перечень экстремистов и террористов и блокировкой счетов.

В обращении к генпрокурору журналистка сообщает, что считает размещение своих персональных данных в перечне террористов и экстремистов является "оскорбительным, унижающим человеческое достоинство, подрывающим репутацию клеветническим актом". А блокировку счетов без судебного решения, Прокопьева расценивает, как психологическое давление. Журналистка считает, что добавление её данных в список экстремистов ставит под сомнение меры по противодействию терроризму, принимаемые в стране в целом.

По мнению Прокопьевой, из-за действий правоохранительных органов ущерб причинен не только ей, но и отечественной правовой системе.

Уголовное дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой было возбуждено в связи с её выступлением в начале ноября 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Эфир был посвящён теракту возле здания управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева отметила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним.