Журналистка Светлана Прокопьева направила письмо генпрокурору России

Псковская журналиста Светлана Прокопьева, которую обвиняют в оправдании терроризма, подала жалобу генпрокурору России Юрию Чайке в связи с включением её в федеральный перечень экстремистов и террористов и блокировкой счетов.
В обращении к генпрокурору журналистка сообщает, что считает размещение своих персональных данных в перечне террористов и экстремистов является "оскорбительным, унижающим человеческое достоинство, подрывающим репутацию клеветническим актом". А блокировку счетов без судебного решения, Прокопьева расценивает, как психологическое давление. Журналистка считает, что добавление её данных в список экстремистов ставит под сомнение меры по противодействию терроризму, принимаемые в стране в целом.
По мнению Прокопьевой, из-за действий правоохранительных органов ущерб причинен не только ей, но и отечественной правовой системе.
Уголовное дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой было возбуждено в связи с её выступлением в начале ноября 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Эфир был посвящён теракту возле здания управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева отметила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним.
- Текст выступления Прокопьевой был перепечатан изданием "Псковская лента новостей". В нём Роскомнадзор усмотрел признаки оправдания терроризма. В редакции был проведён обыск, а само издание оштрафовали на 200 тысяч рублей. Также на 150 тысяч рублей была оштрафована редакция "Эха Москвы в Пскове".
- 4 июля 2019 года Светлану Прокопьеву внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Все её банковские счета теперь заблокированы, она осталась без денег. Блокировку счетов журналистка связала с тем, что в дело вступил новый следователь.
- Светлана Прокопьева внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. В её поддержку выступили журналисты, международные правозащитные организации, политики и общественные деятели.