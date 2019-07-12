"Мемориал" признал Виктора Кудрявцева политзаключённым

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключённым учёного Виктора Кудрявцева, которого арестовали по обвинению в госизмене. Об этом сообщается на сайте организации. Правозащитники заявили, что считают обвинение необоснованным, в связи с чем требуют немедленно отпустить Кудрявцева на свободу.

По версии прокуратуры, сотрудник научно-исследовательского института Роскосмоса отправил сообщения с секретными данными о гиперзвуковых технологиях для ракет в сотрудничающий с Роскосмосом бельгийский институт. Данные отправлялись в рамках международного проекта при поддержке Еврокомиссии.

В "Мемориале" подчёркивают, что проект не предусматривал ведения военных исследований. Кроме этого, действия Кудрявцева были одобрены вышестоящими лицами, которые выдали разрешения, отметив, что секретных данных в отчётах нет. По версии прокуратуры, учёный якобы использовал свой авторитет, чтобы принудить вышестоящих чиновников к принятию такого решения.