Федеральная торговая комиссия США оштрафует социальную сеть Facebook на 5 миллиардов долларов за утечку данных пользователей, использованных компанией Cambridge Analytica. Это крупнейший штраф в истории для технологических компаний, но наблюдатели отмечают, что наказание могло быть гораздо строже.

О соглашении комиссии с социальной сетью пишут со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal и агентство Bloomberg. В договоре утверждаются новые требования к социальной сети по хранению данных, отмечает газета. Соглашение поддержали трое из пяти членов комиссии, теперь оно должно быть утверждено Министерством юстиции США.

Расследование комиссии началось в марте 2018 года после того, как журналисты обвинили британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа. Данные могли использоваться для влияния на результаты выборов по всему миру, в том числе на голосование по Брекзиту и в интересах националистической партии "Национальный фронт" во Франции, писал в 2016-м швейцарский журнал Das Magazine.

После скандала основателю сети Майклу Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Социальная сеть пообещала ужесточить политику по обработке данных пользователей и анонсировала смену курса на сохранение приватности. Cambridge Analytica после скандала прекратила свою работу.

Тем не менее наблюдатели отмечают, что меры, принятые к компании, могли быть гораздо жестче, отмечает издание The Verge. В прошлом году компания зарегистрировала доход в 22 миллиарда долларов в прошлом году. Стоимость её акций выросла после публикации информации о сделке.

Конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллине назвал сделку "рождественским подарком компании, сделанным за 5 месяцев до Рождества".