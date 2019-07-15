Фон дер Ляйен заявила о возможности изменения даты Брекзита

Предложенная европейскими лидерами на пост главы Еврокомиссии германский политик Урсула фон дер Ляйен заявила в понедельник, что согласилась бы предоставить Великобритании дополнительное время для переговоров о выходе из ЕС – если Лондон будет настаивать на такой отсрочке. Агентство Reuters отмечает, что это заявление сделано фон дер Ляйен в одном ряду с другими обещаниями, которые должны убедить европейских парламентариев поддержать её кандидатуру на пост главы Еврокомиссии.

В письме, направленном депутатам парламента ЕС от социалистических и либаральных партий фон дер Ляйен отметила, что Европейский союз хотел бы прочного стратегического сотрудничества с Соединённым Королевством".

В понедельник 15 июля Урсула фон дер Ляйен заявила, что 17 июля намерена сложить с себя полномочия министра обороны, независимо от того, будет ли она выбрана на пост председателя Еврокомиссии.

Голосование по её кандидатуре состоится в Брюсселе 16 июля в 18 часов (19.00 мск). Для победы ей необходимо будет заручиться поддержкой как минимум 374 из 747 депутатов. Об этом сообщила Немецкая волна.



В начале июля 2019 года Европейский Совет неожиданно предложил на пост главы Еврокомиссии кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, являющейся, как и канцлер ФРГ Ангела Меркель, членом Христианско-демократического союза (ХДС). До этого момента наиболее вероятными кандидатами на пост председателя ЕС считались соратник фон дер Ляйен по ХДС Маркус Вебер и социал-демократ из Нидерландов Франс Тиммерманс.