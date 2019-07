Еврейский бит. Артемий Троицкий осваивает каббалистический рэп

Хедлайнеры сто двадцать четвёртого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – модные израильские исполнители, работающие в самых разных жанрах современного эстрадного творчества. ​Рок-критик Артемий Троицкий с интересом осваивает пространства каббалистического рэпа и горного реггей-рока.

Всегда считалось, что среди евреев очень много музыкантов. Никакой строгой статистики на этот счёт я не видел, но отдельные анекдоты на тему помню с детства. Например, идёт репетиция симфонического оркестра; дирижёр призывает музыкантов: "Иванов, внимание! Петрова, что вы там забыли?! Кузнецов, приготовиться! Ну, а теперь вместе с евреями – три-четыре!" На современной поп-сцене евреев тоже пруд пруди, причём не только среди исполнителей, но и в дружных рядах продюсеров, аранжировщиков, менеджеров, а также и крупных акул шоу-бизнеса. При такой плотности талантов Израиль, по идее, должен был бы стать если не музыкальной сверхдержавой, то как минимум южным аналогом Швеции или Ирландии, регулярным поставщиком звёзд на мировой рынок. Однако этого пока не произошло; почему, не знаю. Может быть, суровая геополитическая обстановка не позволяет развернуться музыкальной истории...

За последние полсотни лет Израиль подарил миру одну известную рок-группу – Minimal Compact. Она прогремела на сцене "новой волны" в 1980-е годы, после чего распалась. Солист Сами Бирнбах осел в Бельгии и стал популярным DJ Morpheus. Бас-гитаристка Малка Шпигель вышла замуж за лидера знаменитых Wire Колина Ньюмена и с тех пор живёт в Великобритании и активно участвует в побочных музыкальных проектах мужа (в частности, звучавшем в одном из выпусков нашей программы Immersion). Вторая и, боюсь, последняя на сегодняшний день израильская глобальная звезда – певица Офра Хаза. Во второй половине 1980-х и начале 1990-х годов она была популярнейшей исполнительницей в жанре world music, получила множество престижных премий и была номинирована на Grammy. Увы, Офра Хаза умерла от пневмонии в 2000 году в возрасте 42 лет. Кто ещё? Любители клубной кислотной электроники (в особенности в России) могут вспомнить группу Infected Mushroom. Дважды представители Израиля выигрывали конкурс "Евровидение", но об этих лауреатах всерьёз говорить не принято. Пожалуй, всё.

"Крузенштерн и пароход": "Предпоследняя"

Об актуальной израильской музыке за пределами этой страны мало что известно, но её много и она очень разнообразна. В том числе и оттого, что в языковом и культурном отношении Израиль – страна неоднородная. Скажем, Офра Хаза представляла выходцев из Йемена. Есть многочисленные русскоязычные рок-группы; самая известная из них, наверное, "Крузенштерн и пароход". Есть, как и везде, космополитичные англоязычные исполнители – в частности, симпатичные сёрфовые Boom Pam. Предложу вашему вниманию четыре современных израильских музыкальных проекта – самых, на мой взгляд, своеобразных.

Каббалистический рэп Виктории Ханны: Aleph Bet Hoshana

Виктория Ханна живёт в Иерусалиме, она выросла в ультраортодоксальной иудейской семье. Песни её дебютного альбома – парадоксальное сочетание модернистской электронной музыки и архаичных текстов, взятых из древних священных книг, фактически это псалмы и молитвы, положенные на ритмы хип-хопа! Сама певица называет это "каббалистический рэп".

Гили Яло и его музыкальные поиски

Гили Яло – из мультикультурного Тель-Авива, представляет общину эфиопских евреев, которых ещё называют "фалаша", и поёт он на амхарском языке. Его первый альбом, уже переизданный в Европе, спродюсировал лидер Boom Pam Ули Брауэр Кинрот. Это эффектная работа на стыке фанка, рока и этно-музыки; особый колорит ей придаёт характерный призвук прославленного The Ex и Джимом Джармушем эфиопского джаза в духе саксофониста Мулату Астатке.

Идан Райхель и Берри Сахарофф: "Почему мы это заслужили"

41-летний Идан Райхель, бесспорно, самый известный сегодня израильский этно-музыкант. Певец, композитор и клавишник заявил о себе в начале нулевых; в 2006-м состоялся его первый глобальный релиз на американском лейбле Cumbancha. С тех пор Райхель успешно выполняет роль посла израильской культуры на всех уровнях, но не забывает и о музыке. Альбом "И если ты придёшь ко мне" вышел в начале 2019 года и, как это уже давно повелось у Райхеля, представляет музыкантов из десятка разных стран: Индии, Кубы, Японии, Болгарии... Отдельного упоминания заслуживает песня "Почему мы это заслужили", в которой солирует Берри Сахарофф – бывший гитарист легендарных Minimal Compact и самый известный израильский рокер.

Tootard представляют арабский блюз

Палестинских музыкантов Израиля представляет трио Tootard ("клубника" по-арабски) в составе братьев Хасана (голос, гитара) и Рами (бас, ударные), Нахлех и саксофониста Амра Мда. Они родились на Голанских высотах, сейчас живут в Иерусалиме. Laissez Passer – их второй альбом, вышел на авторитетном немецком лейбле Glitterbeat. По стилю Tootard близки "пустынному блюзу" кочевников-туарегов, хотя сами называют свою музыку "горным реггей-роком". Многие песни альбома, в том числе заглавная, про голанский "паспорт", касаются деликатной темы арабо-еврейских отношений. До сих пор музыка всегда играла в них "смягчающую" роль... Будем надеяться, музыка поможет и в дальнейшем.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 124):

