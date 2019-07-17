Служба безопасности Украины объявила о задержании подозреваемого в перевозке зенитно-ракетного комплекса "Бук", с помощью которого в 2014 году мог быть сбит "Боинг" малазийских авиалиний. Об этом сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передаёт агентство "Украинские Новости".
По словам Маякова, задержанный — водитель автотягача, который перевозил ракетный комплекс "Бук" по Донецку. По версии следствия, установка была доставлена в город с терриитории России. Спецслужба установила его личность благодаря записанному на мобильный телефон видео. Подозреваемый был задержан на находящемся под контролем Украины контрольно-пропускном пункте на границе с Россией, сообщил представитель СБУ.
При этом представитель ведомства не уточнил, когда именно был задержан подозреваемый. Также неизвестно, выносили ли следственные и судебные органы Украины решения в отношении задержанного. По словам главы управления СБУ, задержанный "отбывает наказание" на Украине.
На данный момент расследуется причастность около 150 человек к катастрофе MH17, сообщили в спецслужбе.
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