Росстат подсчитал, сколько россиян получают более миллиона рублей

Более 11 тысяч человек в России зарабатывают больше одного миллиона рублей в месяц. Это менее 0,1 процента от всех работников в стране, следует из результатов исследования Росстата о заработных платах. Их публикует РБК.
По данным ведомства, за последние два года число "миллионеров" выросло на 38 процентов. При этом в среднем россияне, зарабатывающие более миллиона, получают 2,4 миллиона рублей в месяц.
Самые высокие зарплаты около шести миллионов рублей в месяц, согласно исследованию, получают сотрудники культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Почти 4 миллиона миллиона зарабатывают работники сферы прочих услуг, по 3 миллиона - специалисты, занятые на производстве нефтепродуктов, химических веществ и лекарственных средств.
Однако, по словам профессора Института госслужбы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, в данных Росстата не учитываются заработные платы занятых в теневом секторе. Так, высокие показатели зарплат работников культуры и спорта достигаются за счет гонораров звёзд шоу-бизнеса, тогда как более 38 тысяч рядовых сотрудников этих сфер зарабатывают меньше12 тысяч рублей в месяц, сказал он РБК.
Официальная средняя заработная плата по России на данный момент равняется 47 с половиной тысячам рублей. Более 775 тысяч россиян зарабатывают до 11 280 рублей в месяц.
- По итогам 2018 года почти 19 миллионов россиян(или 13 процентов населения) имели доходы ниже прожиточного минимума (чуть более десяти тысяч рублей в месяц).
- Согласно опубликованным в апреле социологическим опросам, для обеспечения достойного уровня жизни россиянам в среднем нужно зарабатывать 66 тысяч рублей.
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