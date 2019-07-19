"Нафтогаз": отклонены жалобы "Газпрома" по аресту активов

Украинская государственная компания "Нафтогаз" сообщила об отклонении двух апелляционных жалоб российского "Газпрома" в её отношении. Об этом пишет издание РБК. Всего "Нафтогаз" добивается возвращения более 2,5 миллиардов долларов в рамках решения Стокгольмского арбитражного суда в феврале 2018 года.

Жалобы "Газпрома" отклонили Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга. Оба иска касались принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража, который обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" деньги за недопоставку газа по транзитному договору. По данным РБК, в феврале этого года украинская компания разослала люксембургским банкам уведомления о решении и потребовала арестовать любые активы "Газпрома". Российская сторона оспаривала эти действия в местном суде.

В июне 2018 года апелляционный суд в Швеции приостановил взыскание средств из "Газпрома", но это решение было отменено в сентябре того же года.

В марте арбитражный суд в Гааге присудил "Нафтогазу" компенсацию за имущество, утраченное в результате аннексии Крыма Россией. Сумма компенсации тогда не уточнялась.