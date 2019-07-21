Партия Зеленского "Слуга народа" выигрывает выборы в Раду

Кандидаты от партии украинского президента Владимира Зеленского, намеренного провести важные реформы, уверенно побеждает на досрочных парламентских выборах. Партия "Слуга народа" набирает около 44 процентов голосов избирателей. Предварительные данные показывают, что, возможно, партия Зеленского будет нуждаться в партнёре по коалиции для обеспечения парламентского большинства в Верховной раде.



В общей сложности, избирательный порог для прохождения в Раду преодолели пять партий. "Оппозиционная платформа", декларирующая необходимость улучшения отношений с Россией, набирает 11,5 процента, "Европейская солидарность" Петра Порошенко может рассчитывать на 8,9 процента. Партия Батькивщина бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, получила 7,6 процента голосов, а новое новая политическая сила с названием "Голос", возглавляемая музыкантом Святославом Вакарчуком – 6,3 процента.



По закону Украины, половина депутатских кресел достанется кандидатам, идущим на выборы по партийным спискам, другая половина получит мандаты после победы в одномандатных округах. Результаты экзитполов по одномандатным избирательным округам пока не опубликованы.



Украинский парламент состоит из 450 депутатов. Но только 424 получат мандаты, поскольку российская аннексия Крыма в 2014 году и вооружённый конфликт на востоке Украины привели к потере нескольких избирательных округов.