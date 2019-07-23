Активистку из Челябинска оштрафовали за репост "Плана Даллеса"

В Челябинске суд оштрафовал двух активисток движения "Стоп ГОК" за репост экстремистских материалов, сообщает 74.ru. Имена активисток издание не называет. Им грозил арест на 15 суток, однако суд назначил каждой из них штраф по одной тысяче рублей.
Одна из активисток сделала репост в социальной сети "ВКонтакте" текста "План Даллеса по уничтожению СССР (России)". В 2015 году Асбестовский городской суд признал текст экстремистским. Вторая женщина разместила в соцсети стихотворение, "максимально схоже по смыслу" с текстом "Последнее пожелание Иванам". Это стихотворение в 2012 году было также признано экстремистским.
- Челябинское экологическое движение "Стоп ГОК" выступает против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Работы, по мнению активистов, загрязнят почву и Шершневское водохранилище – главный источник питьевой воды для Челябинска и пригородов.
- "План Даллеса" популярен в конспирологических кругах. Он якобы описывает план действий США, составленный во время "холодной войны", по уничтожению СССР с помощью деморализации населения. Его авторство приписывают главе ЦРУ в 1953–1961 годах Аллену Даллесу. Английский оригинал этого текста никогда не был представлен. В российской печати текст впервые появился в начале 1990-х годов и представляет собой фрагменты романа Анатолия Иванова "Вечный зов".
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