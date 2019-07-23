Активистку из Челябинска оштрафовали за репост "Плана Даллеса"

В Челябинске суд оштрафовал двух активисток движения "Стоп ГОК" за репост экстремистских материалов, сообщает 74.ru. Имена активисток издание не называет. Им грозил арест на 15 суток, однако суд назначил каждой из них штраф по одной тысяче рублей.

Одна из активисток сделала репост в социальной сети "ВКонтакте" текста "План Даллеса по уничтожению СССР (России)". В 2015 году Асбестовский городской суд признал текст экстремистским. Вторая женщина разместила в соцсети стихотворение, "максимально схоже по смыслу" с текстом "Последнее пожелание Иванам". Это стихотворение в 2012 году было также признано экстремистским.