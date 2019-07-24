Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер даёт публичные показания в Конгрессе о своём двухлетнем расследовании предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

Прямую трансляцию слушаний с переводом на русский язык ведёт телеканал "Настоящее время".

"Доклад – это и есть мои показания", – заявил Мюллер ранее, выступая в Минюсте США.

Министерство юстиции в понедельник сообщило Мюллеру, что он должен держаться в рамках публичной версии доклада и не может "обсуждать поведение третьих лиц, которым не были предъявлены обвинения". И демократы, и республиканцы в Юридическом комитете и Комитете по разведке Палаты представителей заявили, что это не помешает им задавать жёсткие вопросы с целью получить дополнительные сведения.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришёл к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.