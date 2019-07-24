Газзаев, Сёмин и Симоньян поручились в суде за вора в законе

Три бывших тренера сборной России, лучший бомбардир в истории футбольного клуба "Спартак" и два народных артиста подписали поручительство за предпринимателя Олега Медведева (бывшая фамилия – Шишканов), которого называют также вором в законе по прозвищу Шишкан. Они попросили перевести его под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала Мосгорсуда, где рассматривалась мера пресечения бизнесмену.

Медведеву, которого Следственный комитет также называет вором в законе, вменяется преступление по новой статье Уголовного кодекса о занятии высшего положения в преступной иерархии. Следствие настаивает, что с момента "коронации" в начале 90-х бизнесмен координировал деятельность подмосковных ОПГ и распоряжался преступными доходами.

Агентство "Росбалт" в августе 2018 года утверждало, что на сходке так называемых воров в законе в Москве Шишканов был избран "боссом всех боссов" российского преступного мира – это место оставалось вакантным после того, как был осуждён Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой. По данным агентства "ПраймКрайм", до своего задержания бизнесмен уже более 20 лет не привлекался к уголовной ответственности.

24 июля Мосгорсуд решал вопрос о мере пресечения Медведеву. Письмо в поддержку обвиняемого зачитала на заседании его адвокат. По её словам, судьбой предпринимателя обеспокоены 40 общественных деятелей, деятелей культуры и спорта. Она назвала его меценатом, заявила, что он основал футбольный клуб "Сатурн" и оказывал поддержку сепаратистам Донбасса. "Мы знаем его на протяжении многих лет как доброго и отзывчивого человека, патриота своей родины, организатора спортивных мероприятий", – говорится в письме.

Поручительство за Шишкана подписали бывшие главные тренеры сборной России по футболу Валерий Газзаев, Юрий Сёмин и Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной СССР и лучший бомбардир в истории "Спартака" Никита Симоньян, народные артисты России Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская, бывший футболист сборной России по футболу Виктор Онопко, ветераны "Спартака" и ЦСКА Юрий Гаврилов, Александр Мирзаян, Сергей Шавло и Дмитрий Кузнецов. Полный список имён выложен в анонимном телеграм-канале "Судебные кроссовки".

Мосгорсуд оставил предпринимателя под арестом.