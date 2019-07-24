РКН потребовал удалить картинку с нецензурным описанием флага

Роскомнадзор потребовал удалить картинку с нецензурным описанием флага России, опубликованную на портале risovach.ru. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре утверждают, что изображение оскорбляло народ России и государственные символы страны. В связи с этим администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы с картинкой в реестр запрещённой информации. Изображение больше недоступно на развлекательном портале.

Ранее Роскомнадзор уведомлял Instagram об опубликованной в соцсети картинке с "непристойными действиями с российским флагом". Страница с изображением была удалена по просьбе ведомства. Аналогичное требование поступило в Facebook из-за страницы, на которой появилась картинка свастики на фоне герба России. В начале июля из-за непристойного изображения на фоне российского флага в сообществе MDK уведомление от ведомства получило "Вконтакте".

29 марта в России вступили в силу законы об оскорблении власти и символов государства. В соответствии с ними владельцы интернет-ресурса обязаны удалять оскорбительную публикацию в течение суток после получения уведомления.

За публикации, якобы оскорбляющие власти, с административными мерами, в том числе штрафами, также сталкиваются пользователи интернета.