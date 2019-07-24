Суд в Новокузнецке оштрафовал активиста за репост цитаты о Путине

Суд в Новокузнецке признал местного активиста Игоря Горланова виновным в неуважении к власти и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Об этом Горланов сообщил в своём телеграм-канале. Адвокаты намерены обжаловать решение о штрафе.

Активист отметил, что суд отказался признать президента России потерпевшим и не удовлетворил ходатайство о его вызове в суд.

Дело в отношении Горланова было возбуждено из-за публикации в соцсети "ВКонтакте" новости о жителе Новгородской области Юрии Картыжеве. К своим постам он добавил текст, частью которого было словосочетание "Путин – сказочный *******". Предположительно, Картыжев стал первым оштрафованным по статье за неуважении к власти.

Горланов написал ту же фразу, что и Картыжев, и прикрепил видео с выступлением Путина, где президент говорит: "Сейчас же не 37-й год, правда? Что хочешь, то и говори, тем более в интернете, черный воронок за тобой завтра не приедет".

Юрий Картыжев за публикацию в соцсети был оштрафован на 30 тысяч рублей. В конце июня он подал жалобу на решение в Европейский суд прав человека.

29 марта в России вступили в силу законы об оскорблении власти и символов государства. За их нарушение грозит штраф до 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.