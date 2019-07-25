Мосгоризбирком отклонил апелляции Гудкова, Жданова и Янкаускаса

Московская городская избирательная комиссия не удовлетворила апелляционные жалобы пяти независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на отказ допустить их до участия в выборах.
На этом уровне в регистрации окончательно отказано директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову, политику Дмитрию Гудкову, муниципальному депутату Константину Янкаускасу, а также Юлии Серебрянской и Константину Лисице. Решения ещё могут быть обжалованы в Центризбиркоме и Мосгорсуде.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что почти всем кандидатам зачли некоторые подписи избирателей, которые ранее окружные комиссии сочли недействительными, но их все равно оказалось недостаточно для регистрации. При этом члены комиссии рассматривали жалобы в отсутствие представителей СМИ.
В пятницу городской избирком рассмотрит апелляции ещё двух оппозиционных кандидатов – Любови Соболь и Елены Русаковой. Сегодня рабочая группа комиссия рекомендовала отклонить их жалобы. В ответ на это Соболь объявила, что будет продолжать начатую 13 июля голодовку в здании Мосгоризбиркома, которое она отказалась покидать.
Утром в четверг Соболь не пришла в Следственный комитет, куда её вызвали по телефону на допрос в рамках уголовного дела о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. Оно возбуждено из-за акций в поддержку независимых кандидатов, которые в течение двух недель проходили возле здания Мосгоризбиркома и на Трубной площади в Москве.
С обысками по этому делу полиция приходила к незарегистрированным кандидатам Ивану Жданову, Николаю Баландину, Александру Соловьёву и Дмитрию Гудкову. У последнего была изъята вся техника. Часть кандидатов допросили в Следственном комитете – пока в качестве свидетелей. Также на допрос вызвали Константина Янкаускаса, Елену Русакову, Кирилла Гончарова, Юлию Галямину и Сергея Цукасова.
- В прошедшую субботу на проспекте Сахарова в Москве состоялся митинг за допуск до выборов в депутаты Мосгордумы независимых кандидатов. На акцию пришло больше двадцати тысяч человек. Несколько десятков кандидатов объявили решение Мосгоризбиркома забраковать подписи избирателей в их поддержку и не регистрировать их на выборы политическим. Они дали московским властям ровно неделю на то, чтобы допустить до голосования всех – в противном случае пообещав выйти 27 июля с москвичами к зданию мэрии Москвы на Тверской улице и устроить бессрочную акцию протеста.
- В среду по обвинению в призывах выйти к мэрии были арестованы политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, а также гражданские активисты Марк Гальперин, Константин Котов и Александр Арчагов. Навального и Гальперина приговорили к 30 суткам ареста, Котова и Арчагова – к десяти, Степанова – к восьми суткам. Также в среду управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий и осуществлению избирательных прав. О его фигурантах пока не сообщается, но по данный статье уголовного кодекса обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы.
- По данным СМИ, власти готовятся к разгону акции оппозиции у здания мэрии Москвы, надеясь, что она не будет многочисленной.
- Выборы в Московскую городскую думу запланированы на 8 сентября. Всего будут избраны 45 депутатов по одномандатным округам. Для участия в голосовании кандидатам не от парламентских партий необходимо было собрать несколько тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в округах, где они избираются.
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