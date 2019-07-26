Жалоба Любови Соболь на отказ в регистрации отклонена

Московская избирательная комиссия отклонила жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на отказ в ее регистрации кандидатом в депутаты городской думы. Соболь обжалует в ЦИК решение Мосгоризбиркома отказать ей в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, сообщила журналистам сама Соболь после заседания МГИК в пятницу, отмечает РИА Новости.

Ранее Московская городская избирательная комиссия отклонила жалобы нескольких претендентов на отказ окружных избиркомов регистрировать их кандидатами в депутаты в Мосгордуму. Отказано Андрею Бабушкину, Елене Русаковой, Екатерине Игнатовой. Об этом сообщил ТАСС.

Также комиссия оставила без удовлетворения апелляции незарегистрированных кандидатов Андрея Бабушкина, Елены Русаковой и Екатерины Игнатовой.

Накануне рабочая группа избиркома уже рекомендовала отклонить жалобу Соболь, которая с 13 июля ведет голодовку в знак протеста против недопуска к выборам.

В пятницу юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь была допрошена в Следственном комитете в качестве свидетеля. Она отказалась отвечать на вопросы, сославшись на право не свидетельствовать против себя. О каком уголовном деле идёт речь – не сообщается. Об допросе написал в своём телеграм-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Накануне оппозиционный политик была задержана и доставлена в ОВД "Тверское". Через некоторое время Соболь отпустили и вручили повестку на допрос, где указано, что она вызывается в качестве свидетеля. Об этом Соболь рассказывала телеканалу "Дождь".