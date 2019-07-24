"Проект": сотрудники Пригожина создали штаб против оппозиции

Сотрудники Евгения Пригожина создали штаб для противодействия оппозиционным кандидатам в Москве. Об этом сообщает издание "Проект" со ссылкой на источники в структурах Пригожина и на собеседника, близкого к руководству мэрии Москвы.

По данным "Проекта", в Москве работает группа политтехнологов, которой руководит соратник связанного с Кремлём бизнесмена Игорь Осадчий. По сообщениям СМИ, Осадчий занимался координацией работы технологов в африканских странах, на руководство которых Пригожин якобы пытается повлиять.

В Москве его сотрудники занимаются не агитацией за конкретного кандидата, утверждает издание, а акциями против оппозиции.

По инициативе "группы Пригожина" было создано недостоверное сообщение о том, что Илья Яшин в Москве сбил на машине пешехода, предполагает издание. Кроме этого, организаторами нападения на сборщиков подписей за Любовь Соболь также могли быть связанные с Пригожиным люди. 22 июля неизвестные облили сборщиков подписей фекалиями.

По словам собеседников "Проекта", политтехнологи не получают вознаграждения за эту работу от властей Москвы и не координируют свои действия с мэрией. "Пригожин просто решил сделать приятное мэру Москвы", – заверяет один из источников издания. Предполагается, что решение связано с полученными бизнесменом контрактами на поставки питания в бюджетные учреждения столицы.