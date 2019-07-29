Суд в Москве признал виновными 18 крымских татар и оштрафовал их

Таганский районный суд Москвы признал виновными в проведении несанкционированной акции всех 18 крымских татар, задержанных 11 июля у здания Верховного суда РФ – активисты развернули там плакаты в поддержку обвиняемых по делу запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир и против преследований мусульман в Крыму. Каждый из обвинённых оштрафован на 20 тысяч рублей По данным адвоката проекта "Правовая инициатива" Ольги Гнездиловой, при вынесении решения по некоторым из задержанных судье Юлии Смолиной понадобилось 22 секунды нахождения в совещательной комнате.

"Общая атмосфера очень нервная ещё и в связи с субботними событиями, и в судах тоже, – рассказал адвокат Константин Андреев. –Но я такого не видел никогда. В здании суда я сфотографировал адвокатов нашей команды. Пристав увидел и потребовал телефон. Я отказался, ссылаясь на адвокатскую тайну. Тогда он потребовал все удалить при нем. Я снова отказался. Меня силой увели к начальнику и потребовали там все стереть с формулировкой: «Иначе вы как адвокат не будете допущены до заседания». Я объяснил, что это с их стороны превышение иполномочий и нарушение моих прав, как адвоката. Они сделали "последнее предупреждение" и отпустили меня. Сегодняшние решения, конечно, были заранее предопределено судом, а мы выполняли, фактически, роль статистов".

На завтра в Мещанском районном суде Москвы назначены рассмотрения административные дела остальных задержанных 11 июля крымских татар.

Всего у здания Верховного суда было задержано 46 человек. За день до этого на Красной площади были задержаны семеро ветеранов крымскотатарского национального движения, участвующих в акции протеста против преследования крымских мусульман с использованием антитеррористического законодательства. В отношении всех был составлен административный протокол, но судебные заседания ещё не назначены.