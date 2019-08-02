Директор ФБК Иван Жданов объявил голодовку

Директор ФБК Иван Жданов в пятницу объявил голодовку во время заседания суда по обжалованию своего административного ареста. По словам оппозиционера, у него больше не осталось возможностей защищать свои права. Арест Жданова на 15 суток судья оставил в силе.

Оппозиционеру запретили присутствовать физически в суде. Он участвовал в заседании по видеосвязи. Судья отказался вести протокол заседания, вызвать свидетелей и не дал адвокатам Жданова ознакомиться с материалами дела.

Директор Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Иван Жданов был арестован 29 июля на 15 суток. Его обвинили в участии в несогласованном митинге, который помешал движению транспорта и пешеходов.

Ранее голодовку объявил другой незарегистрированный кандидат, Любовь Соболь. С 13 июля она не принимает пищу в знак протеста против недопуска к выборам.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным правозащитников, на акции полиция и Росгвардия задержали 1373 человека, более 200 из них провели две ночи в отделениях. Более семидесяти участников протеста получили травмы.