Конкурс тех, у кого длиннее. Яхты российских олигархов опять в Испании

Каждое лето в западном Средиземноморье, в портах Франции, Испании и Италии, проходит ставший уже традиционным неофициальный смотр самых дорогих океанских суперъяхт. Речь идет о своеобразном конкурсе миллиардеров, приплывающих сюда на своих яхтах со всего мира. Особое внимание зеваки и журналисты всегда обращают на дорогие "игрушки" российских олигархов.

Канны, Ницца, Монако и, разумеется, Барселона и Балеарские острова. Как утверждают испанские СМИ, владельцы яхт прибывают на всемирно известные морские курорты не столько для отдыха, сколько для того, чтобы продемонстрировать миру свои финансовые возможности, символом которых и являются их яхты. В качестве публики выступают миллионы отдыхающих, а в качестве арбитра, определяющего, у кого яхта больше и дороже, – мировая пресса.

На Балеарских островах в этом году побывала, к примеру, 160-метровая яхта американского продюсера Дэвида Г е ффена, а также более скромная, 65-метровая яхта Джорджо Армани. Приплывали сюда и яхты эмиров и шейхов из стран Персидского залива. Но наибольший интерес, по мнению прессы, традиционно прикован к яхтам российских олигархов. В этом сезоне здесь некоторое время находился парусник под названием "А", принадлежащий Андрею Мельниченко. Он привлек внимание и своей длиной в 143 метра, и новаторским дизайном. Не меньший интерес вызывает у испанцев и 140-метровая, с семью палубами, яхта Виктора Рашникова, также заходившая этим летом на Балеарские острова.

И никакой репортаж на тему яхт в Испании обычно не обходится без упоминания о самом большом судне российских олигархов – об "Эклипсе" Романа Абрамовича. Вот описание этой яхты устами Маргариты Фернандес, журналистки, специализирующейся на светской жизни:

"Ее длина – больше 160 метров. Там есть вертолетная площадка, 11 просторных гостевых кают типа "люкс". Размер главной спальной каюты – 80 квадратных метров. На судне есть концертный и спортивный залы, парикмахерская, кинотеатр и крытый бассейн, самый большой из существующих на яхтах. Система безопасности надежно прикрывает корабль от грабителей, папарацци и даже ракетных атак. Яхта оценивается в 400 миллионов евро".

Настоящие хозяева яхт, как правило, известны СМИ и общественности, хотя часто они оформляются на некие неизвестные компании с английскими названиями и плавают под флагами экзотических стран. Каждый год заходит в Барселону яхта "Дилбар" Алишера Усманова. Она неизменно собирает толпы зевак, которых удивляет своими размерами. Знакома жителям и гостям Барселоны, а также острова Менорка яхта "Эрмитаж". Испанцы утверждают, что она принадлежит олигарху Анатолию Седых. Эта яхта относительно небольшая, длиной в 68 метров – и стоимостью в 100 миллионов евро. Чуть больше, в 85 метров, яхта "Пасифик" Михаила Михельсона. Она знакома обитателям Мальорки. Эти и другие яхты россиян известны испанцам не только по внушительному внешнему виду, но и по праздникам, которые устраивают их хозяева для своих гостей, родственников, друзей и партнеров по бизнесу, которые сопровождают фейерверки и выступления звезд мировой эстрады.

Обслуживают яхты российских олигархов, как правило, интернациональные команды. Вот что рассказывает о своей работе 32-летняя уроженка Барселоны Мария, которая просила не называть ни своей фамилии, ни своего хозяина, ни судна, на котором служит старшей горничной:

"Очевидно, что владельцы подобных яхт являются самыми богатыми людьми в мире. Это особый уровень благосостояния. Яхты представляют собой плавающие дворцы. Их хозяева бывают хорошими – или не очень. Они люди, как и мы, простые смертные, но они миллиардеры, и у них иная жизнь. Впрочем, нам запрещено особо распространяться о владельцах яхт и их гостях по соображениям безопасности. Молчание компенсируется. У нас даже новички получают в месяц 2,5 тысячи евро. Люди со стажем имеют значительно больше. Но самое главное – это чаевые, которые оставляют хозяйские гости. Не менее 2 тысяч евро в неделю! Меня часто спрашивают о причудах богачей. Об этом можно говорить часами. Одна гостья, к примеру, попросила достать ей 150 незрелых кокосов, поскольку она пьет только кокосовую воду. За ними хозяин посылал самолет, поскольку в районе, где мы тогда плавали, кокосов не было. После этого меня уже ничего не удивляет".

Возможно, лучше других яхт россиян испанцам знакома "Палладиум", поскольку в свое время для нее был приобретен, за 6 миллионов евро, специальный причал в порту города Виланова, в 50 километрах от Барселоны. Ее длина 95 метров, команда – 33 человека. На судне есть вертолетная площадка, бассейн, гимнастический зал. Владельцем и яхты ценой в 200 миллионов евро, и причала испанцы называют Михаила Прохорова, хотя, к примеру, причал при покупке был оформлен не на него, а на некую фирму, по официальной версии – для коммерческой деятельности. Это позволило покупателям, как отмечает испанская газета "Эль Конфиденсьяль", сэкономить на налогах. Однако со временем испанское налоговое ведомство убедилось, что для предпринимательской деятельности он так и не был использован, и потребовало заплатить положенное – как за причал для яхты, используемой в личных целях.