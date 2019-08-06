21-летний житель Москвы Самариддин Раджабов, арестованный по уголовному делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве, объявил голодовку в изоляторе временного содержания. Об этом "МБХ медиа" сообщил его адвокат Анри Цискаришвили. Раджабов стал третьим обвиняемым по делу, сообщившим о голодовке.

По словам адвоката, Раджабов отказался от приёма пищи с 1 августа в знак протеста против предъявленных ему обвинений и солидарности с другими обвиняемыми. Он продолжат пить жидкости, в том числе чай с сахаром.

Согласно предъявленному обвинению, Раджабов причинил боль сотруднику Росгвардии в защитной экипировке, бросив в него пластиковую бутылку. Он обвиняется так же в участии в массовых беспорядках. Сам он говорит, что не принимал участие в митинге, оказавшись в центре Москвы случайно.