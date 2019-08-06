Суд в США приговорил рассылавшего бомбы к 20 годам тюрьмы

Суд в США приговорил к 20 годам тюрьмы жителя Флориды по обвинению в рассылке самодельных бомб известным политикам-демократам и в редакцию CNN осенью 2018 года.
Прокуратура запрашивала пожизненный срок для 57-летнего Сизара Сайока. Но судья заключил, что бомбы, по плану обвиняемого, не должны были сработать. Ранее Сайок дал признательные показания и назвал корнем всех бед проблемы с психикой.
Всего осуждённый разослал 16 посылок с самодельными бомбами. Среди его адресатов были оппоненты действующего президента США Дональда Трампа - Барак Обама, Хиллари Клинтон, Джо Байден, несколько членов Конгресса, актёр Роберт де Ниро.
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