Жертвоприношение. Владимир Абаринов – о стрельбе в США

Наверное, каждого из нас хоть раз в жизни посещал смертельный страх перед неконтролируемой, иррациональной угрозой. Мою жену и меня он терзал в октябре 2002 года, когда в окрестностях Вашингтона 23 дня орудовал неуловимый снайпер. В выборе мишеней не было никакой понятной системы. Он убивал случайных людей. Просыпаясь по утрам, мы сразу же включали новости, желая знать одно: убил ли он кого-нибудь, пока мы спали? Если убил – значит, на сегодня отстрелялся. Поганое чувство. Провожая дочь в школу, я мрачно озирал округу. Что ему мешает, думал я, подняться лифтом на крышу отеля, вот хоть этого Marriott, и выстрелить по школьному автобусу? Пока разберутся, откуда стреляли, он успеет спокойно уйти. Было тошнее, чем 11 сентября.

Думаю, жители Дейтона и Эль-Пасо, где с разницей в 13 часов произошли массовые убийства, испытывают сейчас подобное ощущение бессилия и беззащитности. Да и не только они. Хорошо охраняемым лицам этого не понять. Поэтому в их соболезнованиях и визитах на место преступления всегда есть какая-то фальшь. Отправляясь в скорбное турне, президент Дональд Трамп сказал, что не хотел бы вступать в "политическую склоку". Но не удержался и подчеркнул, что дейтонский стрелок "поддерживал антифа" и симпатизировал сенаторам-демократам Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен, избирающимся в президенты. "Я никого не обвиняю", – добавил он и объяснил, что стрелявшие по безоружным людям – это психически больные люди.

Беттсу хватило 30 секунд, чтобы выстрелить 41 раз. Он убил девятерых и ранил 27 человек

Таким был ответ президента на обвинения в том, что своей антииммигрантской риторикой, проповедью неприязни к латиноамериканцам он спровоцировал трагедию в Эль-Пасо. Трамп с этим решительно не согласен, хотя это тот самый случай, когда политику надо отвечать за свои слова. Манифест Патрика Крузиуса практически дословно повторяет публичные утверждения президента, считающего иммигрантов из Центральной Америки источником всяческой скверны. Скорректирует ли он эту позицию, мы узнаем 15 августа, когда у Трампа запланировано очередное предвыборное ралли в Нью-Гэмпшире.

Коннор Беттс, стрелявший в Дейтоне, и вправду оставил в соцсетях много записей, свидетельствующих о его левых убеждениях. Джеймс Томас Ходжкинсон, стрелявший в июне 2017 года в конгрессменов-республиканцев, работал добровольцем на президентской кампании Берни Сандерса. Но ведь одно не отменяет другого. Крайности сходятся. Политическая поляризация не пошла на пользу ни одному государству. Весьма интересна настойчивость, с какой президент объявляет убийц психически больными. Крузиус должен обязательно пройти психиатрическое обследование. О психическом здоровье Беттса мы уже ничего не узнаем – он убит. Его подруга говорит, что его и впрямь посещали какие-то мрачные видения, которых он сам боялся.

Отдавал он себе отчет в происходящем или нет, но убийства были реальными. Побоище продолжалось всего 30 секунд. Полицейский патруль успел за эти секунды прибыть на место, сориентироваться в происходящем и принять решение. Президент не нахвалится полицейскими, называет их героями и обещает наградить. Если бы не их четкие и быстрые действия, говорит он, могло быть гораздо хуже. Могло бы. Но президент не замечает, что дейтонский расстрел опровергает его рассуждение о том, что "единственный способ остановить плохого парня с пистолетом – это хороший парень с пистолетом". Это фраза из его последнего (в апреле этого года) выступления перед руководством Национальной стрелковой ассоциации. Президент предлагал вооружить учителей в школах, а ещё лучше всем поголовно раздать оружие, чтобы люди могли дать отпор. В том-то и дело, что при всей феноменальной расторопности полицейских Беттсу хватило 30 секунд, чтобы выстрелить 41 раз. Он убил девятерых и ранил 27 человек.

Это очередное жертвоприношение чудовищу под названием "вторая поправка".

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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