"Тут безопасно, и музыка хорошая": как прошел фестиваль в день митинга

"Мы пришли на фестиваль просто потому, что не хотим, чтобы нас задержали на проспекте Сахарова. Погулять на выходных хочется. В центре это сейчас небезопасно, а тут спокойно, да и музыка хорошая", – говорит Илья.

Илья пришел на музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat в парке Горького. Организаторы устраивают уже третье мероприятие подряд в день, когда в Москве проходят митинги за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В качестве исполнителей на субботнем фестивале были заявлены Егор Крид, Полина Гагарина, группа "Градусы", Клава Кока, Бьянка, Amchi, Звонкий, MC Doni. Ранее на сайте парка Горького участником концерта числилась и группа OQJAV. На своей странице "ВКонтакте" она, однако, заверила, что информация о ее участии "в московском уличном мероприятии 10 августа не соответствует действительности". Позже OQJAV пропала из списка ожидаемых исполнителей.

От участия в фестивале отказались и другие артисты. Например, группа "Курара" сообщила, что её тоже звали на фестиваль в день митинга, но музыканты отказались. Певица MANIZHA в сториз в Instagram рассказала, что тоже не приняла приглашение от фестиваля Meat&Beat. Свою позицию певица аргументировала тем, что музыка должна объединять людей независимо от гендерной принадлежности, религиозных взглядов и политических убеждений.

Вести мероприятие должны были участники юмористических шоу Сергей Матвиенко и Екатерина Варнава. Актриса в последний момент отказалась. Причину она не сообщила, однако отметила, что в преддверии фестиваля ей присылали сообщения с оскорблениями и угрозами.

В итоге несмотря на отказы исполнителей, дождливую погоду и сообщения МЧС о штормовом предупреждении, из-за которого Парк Горького закрыли в пятницу, 9 августа, фестиваль в день митинга состоялся.

На митинг нас бы все равно родители не пустили

Организаторы не анонсировали ни точный порядок выступления артистов, ни точное время начало и окончания мероприятия. В итоге под постами Парка Горького во "ВКонтакте" пользователи разделились на две группы: тех, кто переживал, что фестиваль не состоится и требовал выложить расписание, и тех, кто агитировал отправляться на митинг на проспект Сахарова вместо посещения фестиваля.

Фестиваль начался в 12, как и обещали организаторы. Сначала желающих было совсем немного: около 200 человек, толкая друг друга раскрытыми зонтами, толпились в первых рядах у сцены. Причем большая часть из них были сотрудниками фестиваля.

Первой выступила Полина Гагарина. Зрители начали постепенно подтягиваться. К концу первого дня фестиваля участников было уже около двух тысяч. По официальным данным, фестиваль посетили около 52 тысяч человек. Организаторы явно рассчитывали на то, что желающих будет больше и отцепили большую площадку на Пушкинской набережной. В итоге заполнить ее не удалось даже на половину.

Оппозицию я не поддерживаю, а тут весело

Школьницы Таисия и Виктория пришли на концерт из-за Егора Крида. "Странно, что организаторы не анонсировали точный список участников. Там ведь многие артисты отказывались выступать", – говорит Таисия. О митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму девочки знают. По их словам, мероприятие в Парке Горького устроили именно для того, чтобы отвлечь внимание от политической повестки. "На митинг нас бы все равно родители не пустили, поэтому мы здесь", – уточняет школьница.

Татьяна – пенсионерка. Под песни Полины Гагариной она начинает неловко приплясывать, придерживая двумя руками выворачивающийся от ветра зонт. "Я пришла сюда, потому что люблю тусоваться. Тем более сегодня выходной. Про митинг я тоже, конечно, знаю, но там мне делать нечего. Оппозицию я не поддерживаю, а тут весело, и музыка хорошая", – говорит Татьяна.

После Полины Гагариной выступали "Градусы". Под известные хиты "Я всегда помню о главном" и "Голая" танцевать начали в первых рядах практически все. К танцующей толпе присоединяются парень с девушкой и тут же начинают делать селфи на фоне артистов.

Юлия с парнем приехали из Зеленограда в Москву на выходные. В афише они посмотрели, какие события происходят в столице. Заинтересовал только фестиваль. "Мы любим песни Полины Гагариной, но, к сожалению, пропустили ее выступление. Я знала, что здесь будет не очень много народу сегодня, потому что в Москве сейчас проходит какой-то митинг. Если честно, я не слежу за политической повесткой, поэтому даже не знаю, из-за чего там люди протестуют", – делится Юлия.

Многие из тех, кто пришел на фестиваль, про митинг даже не знали. "Там каждые выходные в Москве что-то происходит", "Наверное, люди недовольны чем-то, но к концерту это никакого отношения не имеет, такие мероприятия ведь всегда заранее готовятся", – уверены посетители.

Тем не менее ближе к 14:00, когда должен был начаться митинг на проспекте Сахарова, некоторые начали расходиться. Игорь с друзьями решил совместить два мероприятия в один день. "Ко мне приехал друг из Калуги. Нужно было ему что-то показать. Посмотрел, какие сегодня мероприятия в Москве проходят, нашел этот фестиваль. Мы решили с утра сюда приехать, а днем пойти на митинг", – рассказывает подросток.

Так же сделал и Павел с своей девушкой. "Мы пришли на фестиваль, просто чтобы узнать, сколько здесь народу. Сейчас уже едем на проспект Сахарова", – добавляет он.

Внезапные фестивали во время протестных акций стали уже привычным делом для московской мэрии. Во время предыдущих митингов, 27 июля и 3 августа, в Парке Горького тоже устраивались бесплатные мероприятия "Бургерфест" и "Шашлык Live. На их организацию, по данным "Открытых Медиа" мэрия потратила 13 миллионов рублей.