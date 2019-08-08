Илью Яшина увезли в суд после 10 суток ареста

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина увезли из спецприёмника в Хамовнический суд Москвы после десяти суток ареста. По словам адвоката Вадима Прохорова, оппозиционеру грозит ещё один административный арест.

Яшина задержали в режиме спецоперации сотрудники полиции в масках. Если политик вновь будет помещён под стражу это будет третий административный арест с 29 июля.

Оппозиционер отбывал 10 суток ареста по обвинению в организации акции оппозиции 27 июля. Мосгорсуд отклонил жалобу Яшина на помещение под стражу.

Акции оппозиции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых власти не допустили до выборов, проходят в Москве с 14 июля. За это время почти три тысячи человек были задержаны полицией, несколько десятков были избиты. После очередной акции, состоявшейся возле здания мэрии Москвы 27 июля, Следственный комитет завёл дело о массовых беспорядках, арестовав по нему девять человек и ещё одного объявив в федеральный розыск. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что позволило бы квалифицировать действия протестующих как "массовые беспорядки", 27 июля не произошло.

Новая акция оппозиции пройдёт 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Она согласована с мэрией Москвы.