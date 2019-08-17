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Между верой и неверием

Власть и вера в истории России. Эфир в 19:32

Священнослужители во время крестного хода напротив Госдумы РФ

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Как складывались отношения веры, неверия и власти, и есть ли у этих отношений будущее? Об этом в программе «Между верой и неверием» разговор с историком Петром Рябовым. Эфир в 19:32.

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