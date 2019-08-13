Более тысячи жителей Ачинского района потребовали компенсации

Более 1200 человек обратились за компенсациями в центры соцзащиты после взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. В местной администрации сообщили, что заявки поступают от жителей ближайшей к арсеналу деревни Каменка, а также деревни Малый Улуй, поселка Ключи и садового товарищества "Чистый ручей". Жители этих населённых пунктов понесли наибольший ущерб во время произошедшего.

Размер компенсации за пострадавшее имущество составляет 10 тысяч рублей. Её уже получили около 800 жителей Ачинского района. Власти заявляют, что общая сумма выплат приблизилась к 8 миллионам рублей. Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал компенсации всем, кому пришлось эвакуироваться. По его словам, пострадавшие получат от 20 до 50 тысяч рублей на семью при повреждении имущества.

Взрывы на территории военной части под городом Ачинском начались 5 августа. Тогда пострадали 14 человек, один погиб. На следующий день власти сообщили, что взрывы прекратились, однако 9 августа они возобновились. Минобороны утверждает, что это произошло из-за попадания молнии. По уточнённым данным, при повторной серии взрывов пострадали 16 человек. Больше 16 тысяч жителей Ачинского района были эвакуированы. В городе Ачинске, Ачинском и Назаровском районах был введен режим ЧС.

В Минобороны предварительной причиной пожара назвали человеческий фактор. По словам замминистра, ачинский арсенал будет расформирован, боеприпасы перевезут на другие склады.