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У сотрудника ФБК при обыске изъяли два миллиона рублей

Сотрудники Следственного комитета перед обыском офиса ФБК (кадр с камеры видеонаблюдения), Москва. 8 августа 2019

Следственный комитет России изъял у Виталия Колесникова – видеомонтажёра Фонда борьбы с коррупцией – 2,3 млн рублей в рамках дела об отмывании денег. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.

Она отметила, что Колесников не фигурирует в этом уголовном деле. Ярмыш связала обыск с тем, что Колесников проживает в квартире, где раньше жила бухгалтер ФБК Анна Чехович.

При обыске Колесников показал следователям документы, подтверждающие, что деньги получены им от продажи квартиры в городе Пушкино в июне. Однако следователь ответил, что "чувствует", якобы деньги имеют отношение к делу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По версии следствия, ФБК легализовали около миллиарда рублей.

Более 100 банковских счетов физических и юридических лиц были заблокированы в рамках расследования дела об отмывании денег. 8 августа сотрудники ведомства пришли с обысками в офис фонда и к его сотрудникам.

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