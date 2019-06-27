Пилот "Аэрофлота" заявил о "невыносимых условиях" труда и травле

Пилот "Аэрофлота" заявил о "невыносимых условиях" труда в авиакомпании. Командир воздушного судна Виталий Алексеев написал рапорт на имя генерального директора Виталия Савельева. Пилот рассказывает, как в ответ на просьбы об отпуске в соответствии с Трудовым кодексом ему изменили планирование рейсов. Алексеева поставили на короткие перелёты, из-за чего он спал всего по три часа в сутки. Одновременно с этим у пилота упала зарплата – из-за уменьшения лётного времени. Кроме этого, его лишили "надбавки за качество" в 50 процентов к зарплате.

Алексеев называет это "травлей" и связывает произошедшее с его письмом в Росавиацию. В нём пилот пожаловался, что его лишают права командира судна о заправке самолёта, обвиняя в перерасходе. Алексеев заявляет, что это напрямую влияет на безопасность полётов. "Командиры вместо того, чтобы принять грамотное решение, будут думать уже не о безопасности, но о том, как бы их не лишили денег!" – пишет Алексеев в рапорте. Он отмечает, что ему не давали трёхдневный отпуск, несмотря на то что он проработал в "Аэрофлоте" около 10 лет и является многодетным отцом. После третьего заявления об отпуске Алексеев его всё же получил, но затем снова столкнулся с проблемой в предоставлении законного отдыха – в ответ на новое заявление Алексеев получил выговор.

Пилот заявляет о напряжённой обстановке и оттоке кадров из "Аэрофлота". По словам Алексеева, если бы из компании не уходили опытные пилоты, "не пришлось бы вводить на "скорую руку" вторых пилотов, и тогда, возможно, в кабине "Суперджета" сидел бы более опытный второй пилот, и он бы с вероятностью 99% настоял на том, чтобы уйти в зону" (речь идёт о катастрофе в аэропорту Шереметьево, когда экипаж самолёта "Суперджет 100" после удара молнии решил сажать лайнер с полной нагрузкой вместо того, чтобы израсходовать топливо; из-за жесткой посадки самолёт загорелся, погиб 41 человек; предварительная версия катастрофы – человеческий фактор).

"Аэрофлот" рапорт пилота Виталия Алексеева официально пока не прокомментировал.