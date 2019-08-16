"Буревестник" на страже: ракета судного дня или экологический кошмар

Западные эксперты считают, что в районе Северодвинска взорвался "Буревестник", президент Трамп утверждает, что у США есть ракета гораздо лучше, а его советник говорит, что технологии украдены у США.

1 февраля этого года государственный секретарь Майк Помпео объявил о предстоящем выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Причина, по его словам, заключается в том, что Россия грубо и систематически нарушала условия договора. Она проводила запрещенные испытания ракет.

Годами Россия без угрызений совести нарушала условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По сей день Россия продолжает существенно нарушать свои обязательства по Договору не производить, не иметь и не проводить летные испытания баллистических ракетных систем наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Несмотря на это нарушение, почти в течение шести лет Соединенные Штаты прилагали огромные усилия для сохранения этого Договора и обеспечения безопасности нашего народа, наших союзников и партнеров. Мы более 30 раз поднимали вопрос о несоблюдении Договора перед российскими официальными лицами, в том числе и на высших уровнях правительства, но Россия продолжает отрицать, что её ракетная система не соответствует Договору и нарушает его условия.

Нарушение России подвергает миллионы европейцев и американцев огромному риску. Оно нацелено на то, чтобы поставить вооруженные силы Соединенных Штатов в неблагоприятное положение. Оно также уменьшает шансы на продвижение наших двусторонних отношений в более выгодном направлении. Наша обязанность – ответить надлежащим образом. Когда договор столь беззастенчиво игнорируется и наша безопасность так откровенно ставится под угрозу, мы обязаны реагировать на это.

5 февраля в послании "О положении страны" президент Трамп повторил эти обвинения.

Несколько десятилетий назад Соединенные Штаты заключили с Россией договор, в котором мы согласились ограничить и сократить наши ракетные возможности. В то время как мы полностью следовали соглашению и правилам, Россия вновь и вновь нарушала его условия. Это продолжалось в течение многих лет. Именно поэтому я объявил, что Соединенные Штаты официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, или Договора о РСМД. У нас действительно нет выбора.

Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, с участием Китая и других стран, – и в этом случае мы значительно опередим все остальные страны по военным расходам и внедрению инноваций. А возможно, мы не сможем это сделать.

Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон провела тогда специальный брифинг, на котором ей задали вопрос и о российских гиперзвуковых ракетах.

– Ещё один вопрос из России. Его задаёт Михаил из РИА “Новости”. Каким будет ответ на объявленное усовершенствование систем “Калибр” и создание гиперзвуковых ракет?

– Президент будет финансировать каждую систему, которая нам необходима для обеспечения безопасности и защиты американского народа и наших партнёров и союзников. Вы видите это в его бюджете, вы видите это в его действиях, и Министерство обороны будет предпринимать соответствующие шаги. Так что, с учётом широкого круга мировых угроз, в конце концов Соединенные Штаты имеют наилучшие возможности преодолевать эти угрозы.

О том, что Россия несет прямую ответственность за срыв договора, говорил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

2 августа договор о ракетах средней и меньшей дальности стал недействительным. Катастрофа 8 августа на полигоне близ Северодвинска, как считают западные специалисты, непосредственно связана с этим событием. Уже через несколько часов после взрыва американский эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис разместил в Твиттере фотографию района взрыва, полученную со спутника. Ключевым признаком неудачного испытания ракеты с ядерным двигателем Льюис считает присутствие в зоне испытания судна "Серебрянка", предназначенного для сбора и транспортировки жидких радиоактивных отходов.

Снимок, полученный 8 августа компанией Planet Labs, показывает транспортировщик "Серебрянка" рядом с местом ракетного испытания в России, где ранее произошел взрыв и вспыхнул пожар. Присутствие судна может быть связано с испытанием крылатой ракеты на ядерной тяге.

В интервью Национальному общественному радио Джеффри Льюис рассказал, что США в свое время отказались от разработки этого вида ракет из-за их чрезвычайной опасности. "Это безумная разновидность оружия судного дня. Похоже, получилось у них плоховато, – сказал Льюис. – У нее не только боеголовка ядерная, но еще и миниатюрный ядерный реактор на борту. Эта технология требует особой тщательности исполнения. Соединенные Штаты собирались делать нечто подобное в 50–60-е годы, но отказались от идеи, потому что это был технологический и экологический кошмар".

Дональд Трамп в Твиттере не только уверенно назвал ракету – Skyfall (по-русски она называется "Буревестник"), но и заявил, что у Америки есть такая же, но гораздо лучше.

Соединенные Штаты многое узнают о взрыве ракеты при неудачном пуске в России. У нас есть похожая, но гораздо более продвинутая технология. Взрыв российской Skyfall заставил людей тревожиться по поводу воздуха вокруг объекта и значительно дальше. Нехорошо!

Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью "Голосу Америки", которое он дал 14 августа, пошел еще дальше. Он сообщил, что российские технологии похищены у Америки.

​–​ В России произошел какой-то ядерный инцидент. Вы можете сообщить последние данные об этом?

–​ Не могу. Мы знаем больше, чем я собираюсь вам сейчас рассказать.

– Само собой. Что вы можете мне рассказать?

– Это пример того, что Россия пытается добиться технологического прорыва в своих возможностях доставки ядерного оружия. Ясно, что что-то там пошло исключительно плохо. Но это показывает, что, хотя российская экономика примерно равна нидерландской, она тем не менее тратит на оборону достаточно для того, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки, а именно планирующие гиперзвуковые летательные аппараты, крылатые ракеты с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, технологии, по большей части украденные у Америки. Этими возможностями могут обзавестись и другие страны, так что это остается, без сомнения, реальной проблемой для Соединенных Штатов и их союзников.

Согласно открытым источникам, программа создания американской крылатой ракеты с ядерным двигателем была закрыта в 1964 году именно по тем причинам, которые назвал Джеффри Льюис – из-за исключительной сложности и экологической опасности.

Стивен Шварц, автор книги "Цена и последствия ядерного оружия США", например, отмечает, что концепция ядерной энергетической установки была испробована в США в 1950–1960-х годах. И от нее отказались. "Это была особенно неудачная концепция, потому что это был открытый реактор, который излучал опасную гамма и нейтронную радиацию. А когда ракета летела, она выделяла частицы радиоактивного топлива в качестве выхлопа, и все это распространялось бы в атмосфере, включая наших союзников, в полете к СССР", – рассказывает Шварц. У России союзников на западной границе, за исключением Белоруссии, не осталось.