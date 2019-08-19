Адвокат Дмитрия Васильева заявил о снятии подозрений в беспорядках

Следственный комитет России снял с телережиссёра Дмитрия Васильева подозрение по делу о "массовых беспорядках" на протестной акции 27 июля в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Зинурова.

По словам юриста, Васильев переведён в статус свидетеля. Следственный комитет вернул режиссёру его личные вещи. Адвокат не исключает, что статус его подзащитного вновь может измениться, "если следствие установит какие-то обстоятельства".

Телережиссёр Дмитрий Васильев был тринадцатым обвиняемым по делу о массовых беспорядках, возбуждённому в связи с событиями 27 июля в Москве. Беспорядками следствие считает несогласованную акцию в центре Москвы за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Правозащитники и представители общественности указывают на то, что протесты не сопровождались насилием, то есть не были беспорядками.

Ранее режиссёр был помещён в реанимацию с повышенным содержанием сахара в крови после задержания Следственным комитетом. После ночного допроса в ведомстве он был оставлен в изоляторе временного содержания, где у него забрали инсулин, несмотря на диабет.

По объединенному делу о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам Росгвардии и полиции после акции 27 июля в Москве проходят 14 человек. Ни один из них не признал своей вины в участии в беспорядках, петицию с требованием закрыть уголовное дело подписали почти 130 тысяч человек.