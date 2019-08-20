СК завершил расследование пяти уголовных дел по протестным акциям

Следственный комитет России завершил расследование пяти уголовных дел, связанных с протестами в Москве. Материалы дел Данилы Беглеца, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Владислава Синицы и Константина Котова выделены в отдельное производство и направлены в суд с утверждёнными обвинительными заключениями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Данила Беглеца, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников Росгвардии и полиции на несогласованной акции 27 июля;

Блогера Владислава Синицу — в возбуждении ненависти или вражды против группы людей через интернет. По версии следствия, он написал в Твиттере о расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов;

Активиста Константина Котова — в неоднократном нарушении порядка проведения митинга. Ранее правозащитный центр "Мемориал" признал Котова политическим заключённым.

По уголовным делам о массовых беспорядках после акции 27 июля в Москве проходят 14 человек. Ни один из них не признал своей вины в участии в беспорядках. Петицию с требованием закрыть уголовное дело подписали более 140 тысяч человек.