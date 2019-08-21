В Петербурге следователи допросили жену Леонида Волкова

В Санкт-Петербурге следователи задержали и допросили сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией, жену Леонида Волкова Анну Бирюкову. Следственные действия проводились по делу об отмывании денег, сообщил у себя в Телеграме глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Бирюкова руководит социологической службой ФБК, она прилетела в Петербург на несколько дней по работе. Во вторник вечером её задержали следователи, которые, по информации Чикова, действовали по поручению из центрального аппарата в Москве.

Сотрудницу ФБК доставили в следственное управление, где допросили в присутствии юриста "Агоры", у неё изъяли телефон и банковскую карту. Затем следователи последовали с Бирюковой в отель и обыскали номер, в котором она остановилась. Позднее её отпустили.