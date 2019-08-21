Сотрудники исправительной колонии в Курской области подбросили нож находящемуся в заключении прихожанину церкви Свидетелей Иеговы датчанину Деннису Кристенсену, чтобы давить на него, утверждает сайт религиозной организации. Его пытаются заставить перестать обсуждать с сокамерниками Библию.
Нож датчанину был подброшен и сразу обнаружен на камеру в конце июля, утверждается его единоверцами. Речь идёт о колонии №3 по Курской области во Льгове. Там Кристенсен отбывает шестилетний срок за участие в экстремистской организации, которой в России признаны Свидетели Иеговы.
По утверждению Свидетелей Иеговы, заместитель начальника колонии пытается запретить Кристенсену разговаривать с сокамерниками о Библии. Уполномоченный по правам человека по Курской области Владимир Фирсов при встрече с верующим удивился, что “в нашу православную страну мог приехать сектант из-за рубежа”, утверждается в тексте.
После инцидента с ножом в колонию приезжали члены Совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин и Мария Большакова. Они интересовались условиями его содержания.
- Деннису Кристенсену вменяли в вину организацию деятельности организации, признанной судом экстремистской. По версии следствия, Кристенсен распоряжался имуществом общины Свидетелей Иеговы, организовывал сбор денег и распространял религиозную литературу, чтобы привлечь новых сторонников. Общая сумма денег, собранных Кристенсеном, составила 64 тысячи рублей.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской. Решение было раскритиковано правозащитниками, международным сообществом и президентом Владимиром Путиным, однако в регионах страны регулярно заводятся новые уголовные дела против иеговистов.
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