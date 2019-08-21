Сотрудники исправительной колонии в Курской области подбросили нож находящемуся в заключении прихожанину церкви Свидетелей Иеговы датчанину Деннису Кристенсену, чтобы давить на него, утверждает сайт религиозной организации. Его пытаются заставить перестать обсуждать с сокамерниками Библию.

Нож датчанину был подброшен и сразу обнаружен на камеру в конце июля, утверждается его единоверцами. Речь идёт о колонии №3 по Курской области во Льгове. Там Кристенсен отбывает шестилетний срок за участие в экстремистской организации, которой в России признаны Свидетели Иеговы.

По утверждению Свидетелей Иеговы, заместитель начальника колонии пытается запретить Кристенсену разговаривать с сокамерниками о Библии. Уполномоченный по правам человека по Курской области Владимир Фирсов при встрече с верующим удивился, что “в нашу православную страну мог приехать сектант из-за рубежа”, утверждается в тексте.

После инцидента с ножом в колонию приезжали члены Совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин и Мария Большакова. Они интересовались условиями его содержания.